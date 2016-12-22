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Израиль сообщил о сбитом сирийском беспилотнике над Голанскими высотами
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Израиль сообщил о сбитом сирийском беспилотнике над Голанскими высотами
Военная операция в Сирии, 15:52
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Израиль сообщил о сбитом сирийском беспилотнике над Голанскими высотами

Израильские военные сбили сирийский беспилотник-разведчик над Голанскими высотами, передает Reuters со ссылкой на военнослужащих.

Как рассказали собеседники агентства, дрон был сбит из противоракетного комплекса Patriot. Военные отметили, что сбитый беспилотник был российского производства, но не предоставили никаких доказательств. Источник Reuters в израильской армии позднее сообщил, что пока неясно был ли сделан сбитый дрон в России.

Израильская газета Haaretz сообщила, что перед тем, как сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА), израильская армия контактировала с российскими военными. Израиль хотел подтвердить, что дрон не принадлежит России. Решение о том, чтобы сбить беспилотник было принято после ответа российских военных, которые заявили, что сбитый аппарат не российского производства.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что израильские военные ответят на любые провокации. «Мы считаем, что сирийский режим несет ответственность за стрельбы со своей территории и за нарушения суверенитета, и призываем его сдерживать активные группировки, которые действуют в Сирии», — сказал Либерман.

В конце октября израильские военные сообщили об уничтожении трех артиллерийских позиций сирийской армии в ответ на обстрел своей территории. В Армии обороны Израиля заявили, что 21 октября военные Сирии обстреляли Голанские высоты пятью ракетами, из которых четыре упали на территории страны. В ответ на эти действия израильские военнослужащие открыли огонь по сирийским военным и уничтожили три пушки.

Теги: Сирия , Израиль , беспилотник
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