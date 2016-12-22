В суде подтвердили заочный арест Исмаилова

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила РБК информацию о заочном аресте Исмаилова.

«30 октября 2017 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исмаилова Тельмана Мордановича», — сообщила она.

По словам Царевой, бизнесмену предъявлены обвинения по п. «а», «ж», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) в рамках возбужденного в мае 2016 года уголовного дела по факту обнаружения трупов Владимира Савкина и Юрия Брилева с огнестрельными ранениями.

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Исмаилова на территорию России, либо с момента его задержания на территории России», — сказала представитель суда. Царева добавила, что местонахождение бизнесмена суду в настоящее время неизвестно.

Адвокат обвиняемого Марина Русакова направила апелляцию, ее рассмотрение назначено на 15 ноября в Мосгорсуде. Ранее Русакова сообщила о заочном аресте Исмаилова. Сам бизнесмен в разговоре с РБК назвал обвинения «глупостями».

Двойное убийство произошло в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Неизвестные расстреляли владельца торговых комплексов Савкина и учредителя «Люблино моторс» Брилева. Позднее по подозрению в убийстве двух человек задержали брата Тельмана Исмаилова, Рафика, и возможного соучастника Мехмана Керимова. Последний в ходе допросов признал свою вину. В сентябре 2017 года у родственников Исмаилова прошел ряд обысков.