В Иране разбился самолет Су-22

На юге Ирана разбился самолет Су-22 Военно-воздушных сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство Fars.

«Самолет Су 22 упал около 8:00 часов утра (08:30 мск) во время боевых учений в провинции Фарс», — пишет агентство. В результате происшествия погиб пилот. О причинах крушения самолета не сообщается.

Ранее, 8 ноября, потерпел крушение истребитель ​Dassault Mirage 2000 Военно-воздушных сил Тайваня. Самолет, который вылетел накануне случившегося с авиабазы ​​Синьчжу для тренировочной миссии, упал в море вблизи от острова.

Как рассказали военные, после того, как диспетчеры потеряли контакт с пилотом, на его поиски были направлены вертолеты. Найти самолет тогда спасатели не смогли. Военнослужащие отмечали, что летчик был опытный, а у истребителя не было технических проблем.