На Украине задержали россиянина с саблями и винтовками 1817 года
Общество, 10:21
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На Украине задержали россиянина с саблями и винтовками 1817 года
Украинские пограничники в Волынской области задержали гражданина России, который собирался вывезти из Украины старинное оружие. Об этом говорится в сообщении на сайте Погранслужбы Украины.
Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. На пограничном пункте пропуска «Устилуг» остановили автомобиль Opel, за рулем которой находился россиянин. При осмотре машины пограничники Львовского отряда нашли пять винтовок 1817 года выпуска, десять сабель и старинный топор.
В ведомстве уточнили, что найденные предметы могут иметь «историческую и культурную ценность». Изъятое оружие передали сотрудникам Нацполиции Украины.