Дочка «РЖД» сочла невозможным разово установить кондиционеры в поездах

ОАО «ФПК», дочерняя компания РЖД, занимается установкой кондиционеров и биотуалетов в поездах, но разово оснастить ими весь подвижной состав невозможно. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель ФПК.

«Поскольку общий парк вагонов компании составляет более 18 тыс. единиц, единовременное обновление и дооборудование парка невозможно из-за объективных финансовых и производственных возможностей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2010 года число вагонов с кондиционерами и биотуалетами выросло с 46,1% и 23,1% до 65,2% и 47,4% соответственно. Он добавил, что в компании прорабатывают долгосрочную программу закупки подвижного состава до 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 10 ноября предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следованиях. Также ведомство предписало РЖД провести «помаршрутный учет» расходов, сократить затраты в целом и «повысить качество предоставляемых услуг». Также в ФАС считают, что РЖД необходимо заключить долгосрочные контракты на покупку новых вагонов.

В ведомстве добавили, что в 2017 году пассажиропоток РЖД снизился на 8,4%, поэтому «невозможно говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов». Ранее РЖД и ФПК запросили у ФАС разрешения на повышение тарифов на 3,9%.

РЖД 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год из-за неурегулированной ситуации с тарифами. ФАС 10 ноября также предписал РЖД восстановить продажу билетов.