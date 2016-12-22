В Кремле назвали тему краткой беседы Путина и Трампа

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе недолгого разговора перед церемонией фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме одобрили совместное заявление по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что документ подготовили эксперты России и США, который окончательно согласовали глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Пресс-секретарь отметил, что заявление было специально подготовлено для встречи двух президентов во вьетнамском Дананге.

Песков 4 ноября сообщил, что на встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС будет обсуждаться конфликт в Сирии. По его словам, решение сирийской проблемы требует «совместных усилий для вывода ее на новый уровень в плане урегулирования». «Все это требует так или иначе взаимодействия», — отмечал Песков.