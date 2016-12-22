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В Кремле назвали тему краткой беседы Путина и Трампа
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В Кремле назвали тему краткой беседы Путина и Трампа
Политика, 09:17
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В Кремле назвали тему краткой беседы Путина и Трампа

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе недолгого разговора перед церемонией фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме одобрили совместное заявление по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что документ подготовили эксперты России и США, который окончательно согласовали глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Пресс-секретарь отметил, что заявление было специально подготовлено для встречи двух президентов во вьетнамском Дананге.

Сечин, Трамп и Путин: лица саммита АТЭС во Вьетнаме
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Песков 4 ноября сообщил, что на встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС будет обсуждаться конфликт в Сирии. По его словам, решение сирийской проблемы требует «совместных усилий для вывода ее на новый уровень в плане урегулирования». «Все это требует так или иначе взаимодействия», — отмечал Песков.

Посол России в США Анатолий Антонов 5 ноября подтвердил, что Путин и Трамп планируют обсудить на встрече в Дананге конфликты в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом. По его словам, контакты двух лидеров «всегда полезны». Он отметил «позитивные» ожидания от встречи президентов России и США, добавив, что «у них может быть очень широкая повестка дня для обсуждения».
Теги: Владимир Путин , Сирия , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , саммит АТЭС
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