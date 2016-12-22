СК начал проверку после смерти ребенка под колесами снегоуборочной машины

Управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области начало проверку после того, как снегоуборочная машина насмерть сбила 12-летнюю девочку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 10 ноября на 4-м км трассы «Студенческий – Белореченский» (городской округ Заречный). КамАЗ со снегоуборочным отвалом смертельно травмировал ребенка.

Машина ехала по краю проезжей части от поселка Студенческий к поселку Белореченский. В темноте водитель не заметил девочку, одетую в темную одежду. Она шла без сопровождения взрослых по краю дороги в попутном направлении. Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия.