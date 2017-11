Умер экс-вокалист группы Faith No More Чак Мосли

Чак Мосли (Фото: Goongunther / Wikipedia)

Бывший вокалист метал-группы из США Faith No More Чак Мосли умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

По словам родственников Мосли, причиной смерти музыканта стала алкогольная зависимость. Семья музыканта отмечала, что этому предшествовал «длительный период трезвости». «Мы надеемся, что это послужит предупреждением для тех, кто не может побороть свои вредные привычки», — указывалось в заявлении семьи музыканта.

Чак Мосли был вторым вокалистом Faith No More. Он выступал в группе с 1984 по 1988 год. В этот период группа записала два альбома — We Care A Lot (1985) и Introduce Yourself (1987). Музыкант покинул группу из-за пристрастия к алкоголю и постоянных ссор с другими участниками Faith No More. После этого Мосли присоединился к панк-рок группе Bad Brains. В 2010, 2015 и 2016 годах музыкант вновь выступал с группой Faith No More. В 2017 году Мосли стал играть в группе Primitive Race.