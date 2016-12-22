Поисково-спасательная операция по Ми-8 на Шпицбергене завершилась

Завершена поисковая операция, развернутая в связи с крушением российского вертолета Ми-8 у норвежского Шпицбергена. Об этом говорится на сайте МИД.

«Дальнейший мониторинг района крушения будет проводиться с задействованием ресурсов, имеющихся у губернатора архипелага. 10 ноября российские спасатели вернулись в Россию», — сказано в заявлении.

По данным внешнеполитического ведомства, в ходе проведенной операции удалось найти тело только одного из восьми погибших пассажиров — сотрудника «Арктического и антарктического научно- исследовательского института» Максима Каулио.

Расследование авиакрушения продолжается.

​Российский Ми-8 упал в море 26 октября в 2 км от поселка Баренцбург, через неделю спасатели подняли из воды обломки вертолета. Компания «Конверс Авиа», которая обслуживала упавший вертолет, заявила о большом опыте экипажа и исправности вертолета. Одной из версий крушения были названы сложные климатические условия.