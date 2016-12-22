В Свердловской области снегоуборочная машина насмерть сбила ребенка

КАМАЗ с отвалом для уборки снега сбил 12-летнюю девочку в Свердловской области. В результате происшествия ребенок погиб, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел 10 ноября в 17:50 по местному времени (15:50 по мск) на 4-ом км шоссе «Студенческий — Белореченский». По версии полиции, водитель снегоуборочной машины наехал на ребенка, который шел по краю дороги в попутном направлении в темной одежде.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Коломне местный участковый на своем личном автомобиле нарушил правила дорожного движения и наехал на 11-летнего ребенка. В результате аварии пострадавший получил ранения, его госпитализировали. Против полицейского Следственный комитет возбудил уголовное дело.