Бриллианты голливудской актрисы Жа Жа Габор оценили в $1,5 млн

Британский аукционный дом Bonhams выставил на продажу бриллиантовое колье голливудской актрисы венгерского происхождения Жа Жа Габор по цене в $1,5 млн. Аукцион состоится в декабре, сообщает The Telegraph.

У ​ожерелья 45 круглых бриллиантов классической огранки общим весом 66 карат, оно было изготовлено в 1964 году в американском ювелирном доме Harry Winston. О том, кто подарил украшение актрисе, неизвестно. «Я никогда не возненавижу мужчину настолько, чтобы вернуть ему подаренные им бриллианты», — приводит слова Габор издание.

Жа Жа Габор в возрасте 99 лет скончалась в прошлом году. Актриса снималась в многочисленных кинофильмах, среди известных работ Габор — роли в фильмах «Мулен Руж», «Три истории любви», «Голая правда» и другие. В 1958 году она получила награду «Золотой глобус» как «Самая гламурная актриса».​