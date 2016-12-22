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FX Networks прекратило сотрудничество с комиком Луи Си Кеем
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FX Networks прекратило сотрудничество с комиком Луи Си Кеем
Общество, 03:08
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FX Networks прекратило сотрудничество с комиком Луи Си Кеем

Американский телеканал FX Networks прекратил сотрудничество с комиком ​Луи Си Кеем, которого ранее пять женщин обвинили в домогательствах. Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

«Мы прекращаем полностью сотрудничество и с его [Луи Си Кея] компанией Pig Newton. Он больше не будет работать исполнительным продюсером и не получит компенсации за любое из четырех шоу, которые мы делали вместе», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, такое решение было принято после того, как Луи Си Кей признал свою вину.

Ранее The New York Times собрало истории пяти женщин, которые обвинили Кея в домогательствах. Пострадавшие утверждали, что комик в их присутствии неоднократно мастурбировал и демонстрировал свои половые органы.

«Эти истории правдивы», — ответил на это Луи Си Кей, отметив, что на тот момент считал нормальным все, что он делал, потому что «никогда не показывал женщинам свой половой орган, не спросив прежде их разрешения».

От Триера до Спейси: кого обвинили в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 14 фото
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Массовые обвинения в сексуальных домогательствах в отношении голливудских деятелей начались с продюсера Харви Вайнштейна в октябре. Началом скандала стало расследование The New York Times, где говорилось о многочисленных сексуальных домогательствах продюсера к актрисам и сотрудницам киноидустрии в течение 30 лет. В результате Вайнштейна отстранили от работы в созданной им же The Weinstein Company, а сама компания решила сменить название.

Теги: домогательства , Луи Си Кей
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