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Минобороны передаст более 60 гаубиц для борьбы с лавинами
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Минобороны передаст более 60 гаубиц для борьбы с лавинами
Общество, 01:45
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Минобороны передаст более 60 гаубиц для борьбы с лавинами

Минобороны передаст Росгидромету 68 гаубиц Д-30 для противолавинной службы. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, военное ведомство передаст синоптикам 68 индивидуальных и восемь групповых комплектов запасных инструментов и принадлежностей к ним, а также 4,5 тыс. артиллерийских выстрелов ОФ-462.

В документе указано, что финансовое обеспечение расходов, связанное с передачей артиллерийского орудия, будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренных для Росгидромета.

Ранее МЧС предупредило жителей Краснодарского края о лавиноопасности и смерчах. Спасатели сообщили об опасности схода лавин в горных районах Кубани на высоте выше 2000 м.

Теги: Минобороны , лавина
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