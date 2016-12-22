S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины со «стабильным» прогнозом

Агентство Standard&Poor’s Global Rating подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте. Согласно S&P, Украина закрепилась на уровне «B-».

В то же время агентство подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг страны ​в национальной и иностранной валютах на уровне «В». Прогноз по рейтингам «стабильный».

«Стабильный прогноз отражает наше ожидание, что украинское правительство будет прибегать к официальной поддержке кредиторов в течение следующих 12 месяцев через проведение необходимых фискальных, финансовых и экономических реформ», — сказано в сообщении.

В частности, агентство ожидает, что Верховная рада (парламент страны) сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) и получив от него новый транш. Ранее МВФ указывал, что Киев должен изменить закон о приватизации, провести пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд и урегулировать цены на газ.

S&P предупреждает, что в случае, если Киев не выполнит требования МВФ и таким образом не сможет получить новый кредит, агентство понизит рейтинги государства.