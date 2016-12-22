Путин получил «рекордное» число документов после заседания СПЧ

«Рекордное» количество документов поступило президенту Владимиру Путину после заседания Совета по права человека (СПЧ) по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Об этом первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил агентству «Интерфакс».

По словам Кириенко, сейчас «обрабатываются» все поступившие обращения, на их основе готовятся поручения.

Заседание СПЧ состоялось 30 октября в Кремле. Встреча была посвящена мерам госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В том числе в ходе заседания Путин затронул и работу некоммерческих организаций в России.