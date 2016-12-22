В Ижевске завершились поисковые работы на месте обрушения жилого дома

На месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске спасатели прекратили поисковые работы. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Удмуртии Петр Фомин, передает «Интерфакс».

В результате обрушения части жилого дома погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще трое человек пострадали.

«Сегодня каждый из вас геройский поступок совершил, потому что в столь короткое время разобрать девять этажей, я думаю, еще многим не удавалось», — сообщил глава регионального МЧС. По его словам, в 23:30 здание было сдано администрации Ижевска и управляющей компании.

Обрушение части девятиэтажного дома, расположенного на улице Удмуртской в Ижевске, произошло в четверг, 9 ноября. Было установлено, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Видео: Daily ХАЙП CRIMINAL / YouTube

Следственный комитет считает случившееся преднамеренным убийством. Один из жильцов дома — Александр Копытов — был задержан, мотивом преступления, по версии следствия, могла стать личная неприязнь.

Суббота и воскресенье (11 и 12 ноября) объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.