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В Ижевске завершились поисковые работы на месте обрушения жилого дома
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В Ижевске завершились поисковые работы на месте обрушения жилого дома
Общество, 10 ноя, 23:32
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В Ижевске завершились поисковые работы на месте обрушения жилого дома

На месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске спасатели прекратили поисковые работы. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Удмуртии Петр Фомин, передает «Интерфакс».

В результате обрушения части жилого дома погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще трое человек пострадали.

«Сегодня каждый из вас геройский поступок совершил, потому что в столь короткое время разобрать девять этажей, я думаю, еще многим не удавалось», — сообщил глава регионального МЧС. По его словам, в 23:30 здание было сдано администрации Ижевска и управляющей компании.

Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Обрушение части девятиэтажного дома, расположенного на улице Удмуртской в Ижевске, произошло в четверг, 9 ноября. Было установлено, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Видео: Daily ХАЙП CRIMINAL / YouTube

Следственный комитет считает случившееся преднамеренным убийством. Один из жильцов дома — Александр Копытов — был задержан, мотивом преступления, по версии следствия, могла стать личная неприязнь.

Суббота и воскресенье (11 и 12 ноября) объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Теги: жилой дом , ГУ МЧС , обрушение дома , Ижевск
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