Apple пообещала решить проблему работы Iphone X на холоде

Компания Apple признала проблемы, возникающие с дисплеем нового телефона Iphone X при низких температурах. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает интернет-портал The Loop. На это обратило внимание издание The Verge.

«Мы знаем случаи, когда экран iPhone X временно не отвечает на прикосновения после резкого перехода в место, где низкая температура», — сообщили представители Apple. По словам представителя, компания уже вносит изменения в следующее обновление программного обеспечения (ПО) смартфона.

При разработке нового ПО телефон научится быстро реагировать на изменение температур и экран сможет подстраиваться под нужный режим «за несколько секунд».

Ранее компания предупредила о проблеме постепенного выгорания экранов в новых Iphone X. Для предотвращения этого в компании рекомендовали установить обновления iOS 11 и реже использовать смартфон в режиме высокой яркости.

Продажи нового флагманского смартфона Apple начались 3 ноября. В России стоимость iPhone X начинается от 79,9 тыс. руб. за модель с памятью 64 Гб.