Украинская погранслужба объяснила «задержание» сына Саакашвили

Сына бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в киевском аэропорту до прибытия его отца, так как мальчика никто не встречал. Об этом ​пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал на своей странице в Facebook.

«Действительно, 10 ноября, около 18:30 [по местному времени, 17:30 мск], в [киевский] аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин — нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили», — сообщил он.​ «К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал», — отметил Слободян, подчеркнув, что, «после того как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20:00 [по местному времени]), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом».

«По поводу охранника, который прибыл вместе с сыном Михаила Саакашвили, то он не был пропущен через границу из соображений безопасности», — заключил представитель украинской погранслужбы.

Ранее 10 ноября о задержании в киевском аэропорту своего 11-летнего сына и сопровождавшего его человека заявлял на своей странице в Facebook Саакашвили. Ребенка, как утверждал экс-глава Одесской области, «два часа держали в отдельной комнате без объяснения причин».