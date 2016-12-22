Олимпийская чемпионка обвинила доктора сборной США в сексуальном насилии

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Эли Райсман обвинила бывшего врача Американской ассоциации Ларри Насссара в сексуальном насилии. Об этом она заявила в эфире программы «60 минут», передает CNN.

Она рассказала, что Нассар впервые лечил ее, когда ей было 15 лет. «Когда я вижу этих молодых девушек, которые подходят ко мне и просят автографы, когда я смотрю на них и вижу их улыбки, я думаю о том, чтобы изменить ситуацию, чтобы они [девочки], никогда не проходили через это», — заявила Райсман.

Ларри Насссар проходит по нескольким обвинениям в преступлениях сексуального характера и в хранении детской порнографии, отмечает CNN.

В октябре американская гимнастка Маккайла Марони заявила, что доктор сексуально домогался до нее в 13-летнем возрасте под видом «необходимого лечения». «Это выглядело так, что он «лечил» меня всегда, когда у него представлялась возможность», — сказала спортсменка. По ее словам, это произошло на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, когда она выиграла серебро.

Всего против Нассара выдвинуто 33 обвинения. В июле он был признан виновным в хранении детской порнографии. Приговор врачу будет вынесен 27 ноября.

Эли​ Райсман — двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер Олимпийский игр в Лондоне 2012 года. Кроме того, она получила серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Райсман также имеет титул чемпиона мира 2011 года.