Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до семи человек
Общество, 22:24
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Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до семи человек
Число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о шести жертвах.
По словам собеседника агентства, тело седьмого погибшего было вытащено из-под завалов.
Девятиэтажный дом частично обрушился в четверг, 9 ноября. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ специалисты не обнаружили. Среди погибших — двое детей, три человека были госпитализированы.
По факту катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу, 10 октября, полицейские задержали сына хозяйки квартиры, где находился эпицентр взрыва. Задержанным оказался Александр Копытов. В СК отметили, что следователи поставили под сомнение его «психическое здоровье» и планируют провести в отношении него судебно-психиатрическую экспертизу.
По факту обрушения дома в Ижевске также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Копытов стал его фигурантом. Следователи полагают, что он совершил преступление из-за личной неприязни.