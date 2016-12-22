В Совфеде увидели угрозу в размещении 20 тыс. миротворцев в Донбассе

Глава комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что 20 тыс. миротворцев создадут «прямую угрозу Донбассу» и способствуют «еще большей напряженности в регионе». Об этом он заявил агентству «Интерфакс». Так член Совета Федерации прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на свои источники сообщала, что США хотят предложить России разместить на востоке Украины 20 тыс. миротворцев под эгидой ОБСЕ.

По словам Бондарева, такое число миротворческого контингента — это почти две дивизии. «Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тыс. вооруженных людей», — отметил он.

Бондарев подчеркнул, что миротворческая миссия в Донбассе должна проходить под эгидой ООН. «Но это должны быть не натовские ставленники, а сотрудники ООН», — сказал он. Представитель Совфеда подчеркнул, что «истинные миротворцы — одно, американские — совсем другое». По мнению Бондарева, миротворцев США «нужно переименовать в «военнотворцев», потому что они «занимаются не погашением, а, напротив, разжиганием конфликтов».

​В свою очередь, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сказал, что «любая инициатива» по размещению миротворцев в зоне конфликта на Украине приемлема и жизнеспособна после согласования с ДНР и ЛНР. «Это необсуждаемое условие. Только таким образом вопрос о вводе такого рода контингента может быть решен», — сказал он.​

Полпред Луганской республики отметил, что безопасность миротворцев является внутренним вопросом ОБСЕ, но ЛНР готова помочь с разрешением этой проблемы. Дейнего подчеркнул, что миротворческая миссия должна быть размещена на линии разграничения противоборствующих сторон, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ.