Кириенко рассказал о 199 тыс. заявок на конкурс молодых управленцев

На Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» было подано более 199 тысяч заявок, при этом 54% конкурсантов — это люди моложе 35 лет. Об этом в пятницу рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на брифинге, посвященном окончанию первого и началу второго этапа конкурса, передает корреспондент РБК.

По словам Кириенко, организаторы ожидали, что к конкурсу будет высокий интерес, «но реальность превзошла все ожидания». 12 октября, на следующий день после того, как конкурс был анонсирован, на сайт лидерыроссии.рф было подано 18 тыс. заявок, а через пять дней «пробили 100 тысяч», уточнил Кириенко.

Подача заявок закончилась 6 ноября, было получено 199 тыс. 76 заявок, полностью завершили регистрацию 189 тыс. 42 человека. 54% подавших заявки — люди моложе 35 лет, 38% — в возрасте от 35 до 45 лет, сказал первый замглавы администрации президента.

«Это говорит о том, что задачи, поставленные президентом, востребованы. Все разговоры о том, что молодежь у нас ленивая, немотивированная — полная чушь», — заявил Кириенко. При этом были люди, которые пытались найти обходные пути для участия в конкурсе, продолжил чиновник Кремля. «Я не ожидал, что нам в Управлении внутренней политики придется выделить отдельного сотрудника, который будет отвечать на обращения, направленные ни много ни мало на имя президента Владимира Путина. Но не надо искать блатных путей, писать президенту, потому что он уже поставил задачу (провести конкурс)», — сказал Кириенко.

«Тем не менее, попытки пощупать, есть ли обходные пути у конкурса, были. Но всем объяснили, что обходных путей нет. Главное — абсолютная объективность и прозрачность», — подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.

Как сообщал РБК, конкурс «Лидеры России» стартовал 11 октября. Его задача — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны, говорил на пресс-конференции, посвященной началу конкурса, Кириенко. За реализацию конкурса отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.

Подать заявку мог любой гражданин России в возрасте до 50 лет, единственное условие для участия — наличие руководящего опыта сроком не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет достаточно было иметь двухлетний опыт работы на руководящем посту. Первым этапом конкурса стало онлайн-тестирование (завершится 17 ноября), следующий этап — «очные» полуфиналы во всех федеральных округах. Финал пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве. По итогам будут отобраны 300 лучших управленцев, которые получат по 1 млн руб. на персонально выбранную ими программу обучения.