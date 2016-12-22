Автомобиль врезался в группу людей в городе Бланьяк на юге Франции

На юге Франции машина врезалась в группу людей перед зданием лицея, трое пострадали, сообщает BFM TV.

Автомобиль врезался в группу людей перед лицеем Сент-Экзюпери в городе Бланьяк, неподалеку от Тулузы. Инцидент произошел примерно в 16 часов по местному времени.

В результате наезда получили серьезные ранения три человека — две молодые женщины и мужчина в возрасте около 20 лет, предположительно студенты. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. По данным издания Le Républicain lorrain, пострадавшие — студенты из Китая. Все пострадавшие госпитализированы в больницу в Тулузе.

Водитель был задержан полицией, уточняет BFM TV. По данным телеканала, 28-летний водитель заявил, что совершил наезд на людей преднамеренно.

Franceinfo сообщает, что, по данным некоторых свидетелей, водитель совершил наезд на пешеходов преднамеренно.