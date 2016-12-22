Роскомнадзор назвал «Билайн» лидером по числу нелегальных сим-карт

Больше всего незаконно проданных за первые десять месяцев 2017 года сим-карт принадлежит компании «ВымпелКом», которая работает под брендом «Билайн». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.



Как отмечается в сообщении, в 2017 году всего было изъято 84,4 тыс. сим-карт, что в 2,5 раза больше чем в 2016 году. Из них 51,5 тыс. — карт «Билайна», 12 тыс. — «МегаФона», 11,5 тыс. — МТС, 7,6 тыс. — «Т2 Мобайл» и 1,5 тыс. принадлежит другим операторам. В Роскомнадзоре отметили, что больше всего сим-карт нелегально продали в Центральном и Приволжском федеральных округах.

После теракта в метро Петербурга спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить контроль за продажей сим-карт. По ее словам, чтобы избавиться от торговцев картами на рынках и в подземных переходах, нужно запретить операторам сотовой связи передавать сим-карты для продажи посредникам.​ В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий контроль над посредниками, продающими сим-карты.