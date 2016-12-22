В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси

Самолет британской авиакомпании Flybe совершил экстренную посадку без передних шасси. Об это сообщается в Twitter компании.

Самолет вылетел из Белфаста в город Инвернесс, но затем экстренно вернулся в аэропорт вылета. Как написала Сoventry Telegraph, во время посадки нос самолета был сильно вздернут вверх. Перед возвращением на землю борт кружил вокруг аэропорта, вырабатывая топливо.

По данным компании, на борту самолета находились 52 пассажира и четыре члена экипажа. В результате произошедшего один пассажир был госпитализирован с травмами головы, сообщили в Flybe.

Газета The Guardian опубликовала фотографии с Twitter Flight Alerts самолета Flybe в Белфасте.