Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,99 EUR Нал. 69,33 68,68 USD Бирж. 59,11 -0,18 EUR Бирж. 68,92 -0,13 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6785,67 -366,33 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 64,14 +0,52% DJIA 23413,12 -0,21% Nasdaq 6743,98 -0,09% FTSE 7432,99 -0,68%
В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси
Лента новостей
Роскомнадзор назвал «Билайн» лидером по числу нелегальных сим-карт 19:50, Бизнес Век патриархов: как русская церковь строила свою вертикаль власти 19:40, Мнение Сечин, Трамп и Путин: лица саммита АТЭС во Вьетнаме 19:33, Фотогалерея  Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии 19:24, Общество СК назвал обрушение дома в Ижевске преднамеренным убийством 19:11, Общество Гражданская жена Захарченко рассказала о «$16 млн от подруги» 19:10, Общество Взлет против ветра: как построить растущий бизнес на туристическом рынке 19:09, Свое дело Детский омбудсмен одобрила идею реестра недобросовестных родителей 19:09, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 19:01, РБК и Phillips В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси 19:00, Общество Хотин обжалует решение о взыскании 2,6 млрд руб. в пользу Альфа-банка 18:58, Бизнес Синоптики рассказали о сроках наступления климатической зимы в Москве 18:53, Общество Выбор богачей: во что инвестируют клиенты private banking 18:43, Деньги СМИ узнали планах Cukurova продать часть Turkcell Фридману из-за кредита 18:37, Бизнес Экс-спикер каталонского парламента вышла из тюрьмы под залог 18:32, Политика Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 18:30, Спецпроект РБК Ростехнадзор назвал причины аварии на алмазном руднике «Мир» 18:06, Бизнес Полиция Дубая побила мировой рекорд по толканию самолета 18:03, Общество Минфин объяснил срок в 45 лет для возврата украинских кредитов ВЭБа 17:48, Экономика В Екатеринбурге мужчина получил пять лет колонии за поджог 41 автомобиля 17:43, Общество СК задержал жителя обрушившегося в Ижевске дома 17:42, Общество Альфа-банк выиграл иск против Алексея Хотина на 2,6 млрд руб. 17:36, Финансы Игорь Руденя: «Из семи недостроенных домов СУ-155 сдан четвертый» 17:24, Пресс-релизы МОК потребовал от сборной России вернуть несуществующую медаль Сочи-2014 17:18, Спорт «М.Видео» и Alibaba начали переговоры о партнерстве 17:13, Бизнес В Госдуму внесли законопроект о санации страховщиков 17:12, Финансы Путин и Трамп пожали руки на саммите АТЭС во Вьетнаме 17:08, Политика В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из каршерингового Mercedes 17:06, Общество
В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси
Общество, 19:00
0
В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси

Самолет британской авиакомпании Flybe совершил экстренную посадку без передних шасси. Об это сообщается в Twitter компании.

Самолет вылетел из Белфаста в город Инвернесс, но затем экстренно вернулся в аэропорт вылета. Как написала Сoventry Telegraph, во время посадки нос самолета был сильно вздернут вверх. Перед возвращением на землю борт кружил вокруг аэропорта, вырабатывая топливо.

По данным компании, на борту самолета находились 52 пассажира и четыре члена экипажа. В результате произошедшего один пассажир был госпитализирован с травмами головы, сообщили в Flybe.

Газета The Guardian опубликовала фотографии с Twitter Flight Alerts самолета Flybe в Белфасте.

Теги: авиапроисшествие , Британия , Самолет
Главное
СК назвал обрушение дома в Ижевске преднамеренным убийством Общество
Материалы по теме
В Коми вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку Общество
Самолет Jet Airways совершил экстренную посадку из-за записки в туалете Общество
Летевший в Минводы самолет совершил экстренную посадку в Саратове Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку