Детский омбудсмен одобрила идею реестра недобросовестных родителей

Единая база данных о недобросовестных родителях и опекунах поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону. Так уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала РБК предлагаемые Минобрнауки поправки в Семейный кодекс.

Ранее на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился документ Минобрнауки, который предлагает внести в базу данных о детях, оставшихся без попечения родителей, информацию о родителях, усыновителях, опекунах и попечителях, которых суд лишил права воспитывать детей.

Кузнецова отметила, что Семейный кодекс запрещает лишенным родительских прав гражданам усыновить или стать опекуном ребенка. «Но к сожалению, мы сталкивались с такими случаями», — констатировала она. По ее словам, это происходит из-за несогласованности действий, отсутствия информации, ошибок или халатности социальных служб.

Риски сокрытия информации о гражданах, лишенных прав на воспитание детей, велики при переезде из одного региона в другой, а у соцработников часто нет ресурсов для проверки данных, пояснила Кузнецова. «Данный законопроект позволяет снизить эти риски. Ребенок из детского дома должен раз и навсегда обрести любящих папу и маму, а не передаваться лицам, которые в силу закона или решения суда не могут быть опекунами», — указала омбудсмен.

При этом реестр должен стать лишь одним из инструментов защиты детей, подчеркнула Кузнецова. Вместе с этим нужно усилить работу по подбору и сопровождению семей, проводить психологическую экспертизу кандидатов, указала она.

В Минобрнауки считают, что реестр упростит обмен информацией между разными ведомствами. Опрошенные РБК эксперты указали на необходимость обеспечить конфиденциальность этих данных и на недопустимость злоупотреблений.