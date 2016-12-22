Синоптики рассказали о сроках наступления климатической зимы в Москве

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Согласно средним многолетним значениям климатическая зима в Московском регионе начинается тогда, когда средняя суточная температура «переходит через ноль». Обычно температура достигает нулевой отметки к 10–11 ноября, а затем постепенно понижается, рассказала «РИА Новости» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В этом году по прогнозу зима наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная — до минус 3–5 градусов, пройдут небольшие осадки», — рассказала она.

При этом после 20 чисел ноября в регионе ожидается понижение температуры ниже нормы на 3–4 градуса. «По прогнозу морозными днями будут 22–23 ноября, ночью до минус 12–17 градусов может быть по [Московской] области, а днем — минус 2–7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29–30 ноября», — рассказала Паршина.

16 ноября температура днем будет около ноля градусов, а ночью снизится до минус 1–6 градусов, согласен заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев. В разговоре с РБК он также пояснил, что похолодание ночью ниже 15 градусов в конце ноября происходит часто — в среднем один раз в 4–5 лет.

​Третья декада ноября действительно окажется на три градуса ниже нормы, сообщил РБК специалист по погоде центра «Фобос»​ Вадим Заводченков. «Норма — минус 3,1 градуса, это среднесуточная температура», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что «современное развитие науки позволяет достоверно говорить лишь об изменении метеорологических параметров не более чем на десять дней».

До 18 ноября температура в Москве будет выше нормы, сообщил РБК начальник ситуационного отдела Гидрометцентра Евгений Варакин. «Пока я могу сказать, что до 18 [числа] как минимум температура у нас будет выше нормы. 15 ноября будет похолодание небольшое, но в рамках нормы», — рассказал он.

Варакин добавил, что рано или поздно эта «волна тепла» все-таки прекратится и третья декада месяца, скорее всего, будет холоднее. «Более точный прогноз можно будет дать только к 18–19 ноября», — заключил он.