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Экс-спикер каталонского парламента вышла из тюрьмы под залог
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Экс-спикер каталонского парламента вышла из тюрьмы под залог
Каталония хочет независимости, 18:32
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Экс-спикер каталонского парламента вышла из тюрьмы под залог

Экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из мадридской тюрьмы Алькала-Меко после того, как внесла залог в €150 тыс, сообщает газета El Pais.

Форкадель провела в тюрьме ночь на 10 ноября. Она может находиться на свободе до рассмотрения дела в суде при соблюдении ряда условий. В частности, ей запрещается покидать страну, и она должна каждую неделю появляться в Верховном суде. Кроме того, у нее изъяли паспорт. В случае, если спикер парламента нарушит требования, она снова попадет в тюрьму.

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Верховный суд Испании удовлетворил требование прокуратуры арестовать Карме Форкадель 9 ноября. При этом суд оставил ей возможность выйти на свободу в случае уплаты залога в размере €150 тыс., в то время как гособвинение требовало безоговорочного тюремного заключения. Кроме того, суд дал неделю на то, чтобы внести залог в €25 тыс. на каждого еще четырем членам президиума парламента Каталонии.

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Каталонский парламент проголосовал за независимость от Испании 27 октября. До этого в регионе состоялся референдум, на котором большинство участников проголосовали за создание собственной республики. Испанские власти объявили голосование незаконным и спустя несколько часов после подписания декларации о независимости Каталонии отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент. Также в регионе было введено прямое управление. Выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Экс-президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, после чего власти Испании выдали европейский ордер на его арест. В результате Пучдемон вместе со сторонниками сдался бельгийской полиции. Позже, 6 ноября, его освободили, однако суд запретил ему покидать территорию Бельгии.

Теги: Каталония , залог , тюрьма , Карме Форкадель
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