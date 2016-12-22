Полиция Дубая побила мировой рекорд по толканию самолета

Полиция Дубая установила мировой рекорд по толканию пассажирского самолета Airbus A380-800. Об этом сообщается в Facebook дубайских правоохранительных органов.

Видео: Dubai Police - Official Page / Facebook

Как отмечается в сообщении, полицейские смогли протащить самолет, который весит 302,6 т, на 100 м. Всего Airbus тащили 56 офицеров полиции.

Предыдущий рекорд установили сотрудники безопасности международного аэропорта Гонконга. Тогда они протащили самолет весом 218,6 т на 100 м.

Рекорд в Дубае был поставлен в рамках фестиваля здорового образа жизни Dubai Fitness Challenge, который проходит с 20 октября по 18 ноября.