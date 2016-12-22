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В Екатеринбурге мужчина получил пять лет колонии за поджог 41 автомобиля
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В Екатеринбурге мужчина получил пять лет колонии за поджог 41 автомобиля
Общество, 17:43
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В Екатеринбурге мужчина получил пять лет колонии за поджог 41 автомобиля

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к пяти годами лишения свободы в колонии строгого режима за поджог 41 автомобиля. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Как отмечается в сообщении, 31-летний местный житель Александр Лемешев был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

Суд постановил, что с 23 февраля 2015 года по 16 октября 2016 года Лемешев, «демонстрируя пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям», поливал автомобили марок Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero, Honda Civic горючей жидкостью и поджигал. Ущерб от его действий превысил 4,5 млн руб. Преступления мужчина совершал на территории городов Екатеринбург, Арамиль и Сысерть.

Мужчина объяснил свои действия тем, что был под воздействием алкоголя. По итогам экспертизы он был признан вменяемым.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, отмечается на сайте прокуратуры.

Теги: происшествие , поджог , Свердловская область
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