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Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
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Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Общество, 16:42
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Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина

Склон возле президентской резиденции «Янтарь» в городе Пионерский Калининградской области подмыло на метр, рассказал РБК очевидец, пожелавший остаться анонимным.

«Склон, на котором растут деревья, находится на расстоянии 300–400 м от забора резиденции, вот его и подмыло», — рассказал он. Вдоль всего побережья круглый год случаются обвалы из-за сильных ветров и дождей, добавил очевидец.

О том, что около президентской резиденции «Янтарь» из-за сильного ветра и дождя обрушился склон, сообщало в четверг, 9 ноября, издание «Калининград.ru». Утверждалось, что обрушившийся грунт завалил лестницу, а из земли показались трубы коммуникаций. Также из-за непогоды разрушилась плитка около здания и погнулись заграждения.

В феврале портал «Новый Калининград» сообщал, что в районе президентской резиденции начал осыпаться склон. По данным издания, в некоторых местах образовались провалы глубиной до двух метров. Отмечалось, что в результате была частично разрушена дорожка, которая вела от променада к государственному комплексу «Янтарь».

В мае врио вице-премьера Калининградской области Гарри Гольдман в беседе с «Новым Калининградом» рассказал, что около резиденции президента проведены «укрепительные работы», которые должны были снять «вопрос аварийности».

Комплекс «Янтарь» в городе Пионерский Калининградской области является дополнительной резиденцией президента России. Она была построена на территории, где некогда находилась дача канцлера Германии Отто фон Бисмарка. Резиденция была открыта премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июля 2011 года.

Теги: резиденция , Калиниградская область , "Янтарь"
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