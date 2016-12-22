Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем официальной безработицы

Максимальный уровень регистрируемой безработицы зафиксирован в республиках Ингушетия, Тыва и Чечня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, передает «РИА Новости».



На 1 октября в Ингушетии уровень безработицы достиг 10,3%, в Чечне — 9,2%, в Тыве — 3,3%.

В ведомстве отметили, что минимальное количество безработных зарегистрировано в Севастополе — 0,2%, в Санкт-Петербурге — 0,3%, а также в Москве, Республике Крым, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — по 0,4%.

В Минтруде рассказали, что на 1 ноября в среднем по России уровень официальной безработицы составил 0,93%. По данным на 1 ноября работодатели зарегистрировали в органах службы занятости 1,6 млн вакансий.

Как сообщается на сайте Министерства труда, с 25 октября по 1 ноября число безработных в России увеличилось на 0,2% и составило 710 050 человек.

В конце сентября Росстат сообщал, что уровень безработных в России впервые за три года опустился ниже 5%. В августе без работы были 3,792 млн россиян в возрасте от 15 до 72 лет, что составляет 4,9% от общей численности трудоспособного населения. Ниже уровня в 5% уровень безработицы падал в сентябре 2014 года, он составил 4,9%.

РБК со ссылкой на данные рекрутингового сервиса HeadHunter сообщал в сентябре, что летом 2017 года число вакансий в России достигло четырехлетнего максимума. Так, с июня по август для соискателей было предложено около 399 тыс. рабочих мест, что в 1,5 раза выше, чем в 2013 году.