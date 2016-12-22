Казахстан открыл доступ к заблокированным Ozon.ru и Pikabu.ru

Власти Казахстана открыли доступ пользователям к сайту российского интернет-магазина Ozon, а также ресурсам pikabu.ru и ficbook.net, которые были заблокированы из-за обнаружения на них экстремистской литературы. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации и коммуникаций Казахстана, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день по результатам проведенной переписки министерства с администрациями интернет-ресурсов https://www.ozon.ru, https://pikabu.ru и https://ficbook.net указанные незаконные материалы были удалены, в связи с чем доступ к данным интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан восстановлен», — пояснили в ведомстве.

«Мы сняли книгу и сообщили об этом в министерство [информации и коммуникаций Казахстана]. Для нас это улучшение на будущее для мониторинга списка экстремистских книг, чтобы их не было у нас в ассортименте», — сказала РБК представитель компании Ozon Мария Назамутдинова.

В министерстве добавили, что незаконные материалы все еще размещены на интернет-ресурсах «Лабиринт», «Эксмо» и Book24. «Устанавливаются контакты с администрацией указанных интернет-ресурсов. В случае удаления указанных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен», — отмечается в сообщении.

О том, что в Казахстане заблокировали доступ к российским книжным интернет-магазинам, стало известно 9 ноября. Министерство информации и коммуникаций Казахстана пояснило, что на этих ресурсах были размещены книги, признанные в республике экстремистскими. Доступ ограничили к сайтам издательства «Эксмо» (eksmo.ru и book24.ru), интернет-магазинов Ozon, «Лабиринт», а также к ресурсам pikabu.ru и www.ficbook.net.

В ведомстве уточнили, что на сайте издательства «Эксмо» размещена книга «Исламская Акида», запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории Казахстана. Книга также включена в список экстремистских материалов, опубликованный на сайте российского Минюста.

Кроме того, признанная в Казахстане экстремистской книга «Аль-Фауаид» («Книга пользы») была размещена на интернет-ресурсах eksmo.ru, ozon.ru, book24.ru и labirint.ru. На портале pikabu.ru была обнаружена «Удар русских богов», изданная под псевдонимом Владимир Истархов. Ее признали экстремистской в республике, а также на территории России. Работа интернет-ресурса www.ficbook.net была ограничена из-за книги «Как сделать простой мобильный детонатор?».