Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,99 EUR Нал. 69,33 68,68 USD Бирж. 59,13 -0,16 EUR Бирж. 68,92 -0,13 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6775,01 -376,99 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 64,14 +0,52% DJIA 23419,73 -0,18% Nasdaq 6744,14 -0,09% FTSE 7432,99 -0,68%
КС признал законным приравнивание встреч депутатов к митингам
Лента новостей
Роскомнадзор назвал «Билайн» лидером по числу нелегальных сим-карт 19:50, Бизнес Век патриархов: как русская церковь строила свою вертикаль власти 19:40, Мнение Сечин, Трамп и Путин: лица саммита АТЭС во Вьетнаме 19:33, Фотогалерея  Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии 19:24, Общество СК назвал обрушение дома в Ижевске преднамеренным убийством 19:11, Общество Гражданская жена Захарченко рассказала о «$16 млн от подруги» 19:10, Общество Взлет против ветра: как построить растущий бизнес на туристическом рынке 19:09, Свое дело Детский омбудсмен одобрила идею реестра недобросовестных родителей 19:09, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 19:01, РБК и Phillips В Белфасте пассажирский самолет приземлился без шасси 19:00, Общество Хотин обжалует решение о взыскании 2,6 млрд руб. в пользу Альфа-банка 18:58, Бизнес Синоптики рассказали о сроках наступления климатической зимы в Москве 18:53, Общество Выбор богачей: во что инвестируют клиенты private banking 18:43, Деньги СМИ узнали планах Cukurova продать часть Turkcell Фридману из-за кредита 18:37, Бизнес Экс-спикер каталонского парламента вышла из тюрьмы под залог 18:32, Политика Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 18:30, Спецпроект РБК Ростехнадзор назвал причины аварии на алмазном руднике «Мир» 18:06, Бизнес Полиция Дубая побила мировой рекорд по толканию самолета 18:03, Общество Минфин объяснил срок в 45 лет для возврата украинских кредитов ВЭБа 17:48, Экономика В Екатеринбурге мужчина получил пять лет колонии за поджог 41 автомобиля 17:43, Общество СК задержал жителя обрушившегося в Ижевске дома 17:42, Общество Альфа-банк выиграл иск против Алексея Хотина на 2,6 млрд руб. 17:36, Финансы Игорь Руденя: «Из семи недостроенных домов СУ-155 сдан четвертый» 17:24, Пресс-релизы МОК потребовал от сборной России вернуть несуществующую медаль Сочи-2014 17:18, Спорт «М.Видео» и Alibaba начали переговоры о партнерстве 17:13, Бизнес В Госдуму внесли законопроект о санации страховщиков 17:12, Финансы Путин и Трамп пожали руки на саммите АТЭС во Вьетнаме 17:08, Политика В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из каршерингового Mercedes 17:06, Общество
КС признал законным приравнивание встреч депутатов к митингам
Общество, 15:34
0
КС признал законным приравнивание встреч депутатов к митингам

Конституционный суд не удовлетворил жалобу оппозиционных депутатов на закон, требующий разрешения на проведение встреч законодателей с избирателями. Приравнивание встреч депутатов к митингам также не противоречит Конституции, говорится в ответе суда.

Заявители считали, что необходимость получения разрешения депутатом на встречу с избирателями в помещениях и на придомовых территориях нарушает право граждан на беспрепятственное общение с представителями законодательной власти. Кроме того, по мнению заявителей, это создает дополнительные препятствия для осуществления права граждан на митинги и демонстрации. Таким образом, закон не соответствует ст. 2, 3 (ч. 2), 4 (ч. 2), 10, 11,12, 15 (ч. 1), 31, 33, 55, 94–109 и 130–133 Конституции.

Однако Конституционный суд считает, что основной закон «напрямую не закрепляет институт встреч депутатов с избирателями». Суд подчеркнул, что встречи «носят открытый и массовый характер», а «законодатель вправе определить их порядок проведения... с привлечением законодательства о публичных мероприятиях», что не противоречит Конституции.

В Конституционном суде подтвердили, что для встречи депутатов с избирателями не требуется разрешение, однако если встреча «перерастает» в митинг, то она подпадает под нормы законодательства о публичных мероприятиях. Кроме того, ее необходимо прекратить, «если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза».

В декабре 2016 года Мосгордума приравняла встречи своих депутатов с избирателями к митингам. На федеральном уровне соответствующая инициатива была внесена в феврале 2017 года депутатом от «Единой России» Ириной Белых. В начале апреля нижняя палата парламента одобрила данную инициативу. Согласно вносимым в законодательство изменениям, в случае если встреча с избирателями приравнивается к митингу решением властей, заявку на нее нужно подавать за семь дней (для митингов срок уведомления составляет десять дней).

Президент Владимир Путин 7 июня утвердил закон, а 18 июня он вступил в силу.

Теги: Конституционный суд , митинги , разъяснение
Главное
СК назвал обрушение дома в Ижевске преднамеренным убийством Общество
Материалы по теме
Дума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам Политика
Мосгордума приравняла встречи своих депутатов с избирателями к митингам Политика
Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку