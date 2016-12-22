КС признал законным приравнивание встреч депутатов к митингам

Конституционный суд не удовлетворил жалобу оппозиционных депутатов на закон, требующий разрешения на проведение встреч законодателей с избирателями. Приравнивание встреч депутатов к митингам также не противоречит Конституции, говорится в ответе суда.

Заявители считали, что необходимость получения разрешения депутатом на встречу с избирателями в помещениях и на придомовых территориях нарушает право граждан на беспрепятственное общение с представителями законодательной власти. Кроме того, по мнению заявителей, это создает дополнительные препятствия для осуществления права граждан на митинги и демонстрации. Таким образом, закон не соответствует ст. 2, 3 (ч. 2), 4 (ч. 2), 10, 11,12, 15 (ч. 1), 31, 33, 55, 94–109 и 130–133 Конституции.

Однако Конституционный суд считает, что основной закон «напрямую не закрепляет институт встреч депутатов с избирателями». Суд подчеркнул, что встречи «носят открытый и массовый характер», а «законодатель вправе определить их порядок проведения... с привлечением законодательства о публичных мероприятиях», что не противоречит Конституции.

В Конституционном суде подтвердили, что для встречи депутатов с избирателями не требуется разрешение, однако если встреча «перерастает» в митинг, то она подпадает под нормы законодательства о публичных мероприятиях. Кроме того, ее необходимо прекратить, «если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза».

В декабре 2016 года Мосгордума приравняла встречи своих депутатов с избирателями к митингам. На федеральном уровне соответствующая инициатива была внесена в феврале 2017 года депутатом от «Единой России» Ириной Белых. В начале апреля нижняя палата парламента одобрила данную инициативу. Согласно вносимым в законодательство изменениям, в случае если встреча с избирателями приравнивается к митингу решением властей, заявку на нее нужно подавать за семь дней (для митингов срок уведомления составляет десять дней).

Президент Владимир Путин 7 июня утвердил закон, а 18 июня он вступил в силу.