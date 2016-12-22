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В аэропорту Томска самолет выкатился за пределы взлетной полосы
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В аэропорту Томска самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Общество, 14:06
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В аэропорту Томска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Томская транспортная прокуратура начала проверку, после того как самолет в аэропорту Томска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел в 9:23 по местному времени (5:23 мск), самолет авиакомпании «Турухан» должен был лететь рейсом Томск — Стрежевой. По предварительным данным, во время руления самолета Ан-24 по перрону «произошел сход правой стойки шасси на грунт с дальнейшим разворачиванием судна на 160–180 градусов».

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. В результате случившегося никто не пострадал, самолет также никаких повреждений не получил. Через четыре часа после инцидента пассажиры вылетели к месту назначения.

«По данному факту Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — заключили в ведомстве.

Теги: самолет , прокуратура , Томск
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