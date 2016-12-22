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Синоптики пообещали теплые выходные в Москве
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Синоптики пообещали теплые выходные в Москве
Общество, 13:50
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Синоптики пообещали теплые выходные в Москве

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сказал РБК, что в ближайшие выходные в Москве будет теплее, чем обычно в это время.

По его словам, воздух прогреется до плюс 7 градусов в субботу и до плюс 8 градусов в воскресенье. Ожидаются порывы ветра до 17 м/с, атмосферное давление при этом будет в пределах нормы. «Мы в теплой воздушной массе остаемся. Предыдущие дни выше нормы [по температуре] были, что продолжится и в выходные», — отметил синоптик.

Цыганков пояснил, что благодаря антициклону на территории Московского региона не ожидается снег, однако возможен небольшой дождь. «Пока циклоны нас от холода закрывают, настоящего холода мы и не ощущаем», — добавил Цыганков. Он подчеркнул, что наступления климатической зимы следует ожидать после среды, 15 ноября.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в предстоящие выходные погода в столице будет теплой, однако температурных рекордов не ожидается. По его словам, в прошлые годы 11 и 12 ноября синоптики фиксировали плюс 14 градусов.

По словам Вильфанда, погода в выходные будет теплая, «со знаком плюс и ночью», облачная, с небольшими дождями и усилением ветра. «Если слово «теплая» греет душу, то хорошо, потому что тело такая температура точно не согреет», — добавил он.

Директор Гидрометцентра отметил, что «зимы пока не видно» и ожидать снега и других признаков смены сезона в ближайшую неделю не стоит.

Ранее синоптики пообещали в выходные 11 и 12 ноября затяжные дожди. Они утверждали, что воздух прогреется до плюс 8 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал: «По температурному режиму мы будем отброшены назад в середину октября, то есть будем отставать от календаря практически на целый месяц».
 

Теги: Москва , Росгидромет , теплая погода
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