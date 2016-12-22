В Лос-Анджелесе создадут спецгруппу из-за обвинений в домогательствах

В Лос-Анджелесе сформируют специальную группу для расследования заявлений о сексуальных домогательствах в Голливуде, поскольку число обращений в полицию на этой неделе возросло. Об этом заявил прокурор округа Лос-Анджелеса Джеки Лейси, сообщает Los Angeles Times.

Спецгруппа будет сформирована из «ветеранов работников прокуратуры, которые специализируются на преступлениях сексуального характера».

В настоящее время следователи изучают обвинения против продюсера Харви Вайнштейна, режиссера Джеймса Тобака, актера Эда Вествика и других.

В начале октября несколько женщин обвинили голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Газета The New York Times опубликовала расследование, согласно которому харассмент продолжался на протяжении почти 30 лет. О домогательствах со стороны Вайнштейна рассказали актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Эшли Джадд и другие. Сам Вайнштейн выразил сожаление в связи со своим поведением и отправился на лечение в клинику. Полиция Нью-Йорка сообщила о подготовке ордера на его арест.

Вскоре в домогательствах также обвинили младшего брата Харви Вайнштейна Боба, актера Бена Аффлека, режиссера Ларса фон Триера, актера Кевина Спейси, режиссера Джеймса Тобака, бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, актера Дастина Хоффмана и других.