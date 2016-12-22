Начальник столичной полиции Олег Баранов стал генерал-лейтенантом

Указом президента Владимира Путина начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, согласно тому же указу, звание генерал-майора полиции присвоили ​заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Ивану Горбунову, замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой, замглавы МВД по Крыму Павлу Каранде, замглавы МВД по Дагестану Сергею Карпову, первому замначальника ГУВМ МВД Андрею Краюшкину, замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Сергею Кузьмину.

Олег Баранов начал службу в органах внутренних дел в 1989 году в Москве. С 2000 года он занимал руководящие должности. Так, с 2006 года он последовательно занимал должности заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью, заместителя начальника управления уголовного розыска, заместителя начальника полиции Москвы. В августе 2012 году он возглавил ГУ МВД по столице.

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