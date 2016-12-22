Суд выдворил из России подозреваемого в попытке поджечь памятник Ельцину

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение выдворить из России признанного виновным в попытке поджога памятника первому президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Как рассказали агентству, мужчине назначили штраф в размере 2 тыс. руб. и предписали выдворить его за пределы России, так как, по мнению суда, с июля 2015 года он находится в стране нелегально.

Как ранее сообщал представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, поджигателя памятника Ельцину — Игоря Щуку — не стали арестовывать из-за «малой тяжести» преступления.

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» утром 7 ноября попытались поджечь памятник президенту Борису Ельцину на территории Ельцин-центра в Екатеринбурге. Полиция задержала одного из активистов — Игоря Щуку, который объяснил, что акция была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Щуке вменялась ст. 214 УК РФ (вандализм).