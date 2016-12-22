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В Ижевске опознали шестерых погибших при обрушении дома
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В Ижевске опознали шестерых погибших при обрушении дома
Общество, 12:39
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В Ижевске опознали шестерых погибших при обрушении дома

Родные опознали всех шестерых погибших при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщили РБК в бюро судмедэкспертизы минздрава Удмуртии.

Родные погибших получат по 1 млн руб. Такое поручение дал глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили РБК в пресс-службе правительства республики. Пострадавшим выплатят 200 тыс. руб. за легкий вред здоровью, за тяжелый — 400 тыс. руб. Компенсации за потерю имущества составят от 200 до 500 тыс. руб. в зависимости от степени ущерба.

Ранее в СКР сообщили, что среди погибших двое детей. Власти объявили в Удмуртии 11 и 12 ноября траур по погибшим.

Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Часть девятиэтажного дома, расположенного на улице Удмуртской, обрушилась накануне, 9 ноября. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа, его эпицентр, по предварительным оценкам МЧС, находился на втором или третьем этаже.

На следующий день в Следственном комитете подтвердили, что в качестве основной версии взрыва рассматривается хлопок газа. Следователи полагают, что он произошел в квартире на третьем этаже жилого дома. Следов взрывчатых веществ власти не обнаружили.

Теги: обрушение дома , Ижевск
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