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РЕН ТВ изменит программу вечернего эфира в связи со смертью Задорнова
Общество, 12:24
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РЕН ТВ изменит программу вечернего эфира в связи со смертью Задорнова

Телеканал РЕН ТВ изменит программу вечернего эфира в связи со смертью писателя и юмориста Михаила Задорнова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала.

«На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Из-за трагического события РЕН ТВ меняет программу вечернего прайма», — говорится в сообщении.

В 20:00 мск телеканал покажет документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» о жизни и творчестве артиста. «Особое внимание проект уделит периоду после Холодной войны, когда при помощи своего уникального чувства юмора Михаил Задорнов восстанавливал патриотический дух россиян», — отметили в пресс-службе. В фильме РЕН ТВ также обещает показать, какую роль Задорнов сыграл в обществе и каким был вне сцены, а также поделиться комментариями его близких.

Памяти сатирика Михаила Задорнова. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

В 20:30 мск телеканал покажет исторический проект Михаила Задорнова «Вещий Олег. Обретённая быль», премьера которого состоялась на РЕН ТВ в 2015 году. «Этот фильм представляет собой результат многолетней работы Задорнова по исследованию исторических документов, на основе которых он предложил альтернативную версию истории Древней Руси», — отмечается в сообщении телеканала.

РЕН ТВ не будет снимать с эфира концерты Задорнова. «Планируем показывать в дальнейшем. [Концерты Задорнова] стоят в нашей эфирной сетке», — пояснили РБК в пресс-службе. Телеканал сотрудничал с Михаилом Задорновым с 2005 года. В эфире РЕН ТВ регулярно выходили концерты сатирика.

Михаил Задорнов умер 10 ноября в возрасте 69 лет. Осенью прошлого года врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Задорнов прошел курс лечения, однако в июне 2017 года отказался от него.

В 2007 году в одном из интервью сатирик рассказывал, что «живет по языческим законам и очень счастлив», однако в ноябре 2017 года настоятель храма Живоначальной Троицы написал в своем Facebook, что Задорнов примирился с православием.

Теги: программа , РЕН ТВ , Михаил Задорнов
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