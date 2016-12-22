Алексей Учитель принял вызов на дуэль из-за фильма «Матильда»

После просмотра фильма «Матильда» в «Ельцин-центре» житель Екатеринбурга Геннадий Чеурин вызвал на дуэль режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает местный телеканал ЕТВ.

Чеурин обратился к режиссеру и представился руководителем центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что вызывает Учителя на поединок согласно «Дуэльному кодексу», автором которого, по его мнению, был сам император Николай II. Екатеринбуржец решил защитить честь монарха.

Режиссер принял вызов и заявил, что договорится с Чеуриным о месте и времени поединка​.

Как сообщил Учитель, речь идет о «словесной, разговорной дуэли», сообщает ТАСС. «Зритель также передал мне письмо, в котором говорится, что я снял «уникальный фильм», однако «оскорбил царя», — добавил режиссер.

Ранее, как сообщает ЕТВ, Учитель отказался от баттла с «православным режиссером» Сергием Алиевым, который снял фильм «Ложь Матильды».

За первый уик-энд «Матильда» собрала 199 млн руб. В российском прокате она заняла второе место после сказки «Последний богатырь». Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, что низкие кассовые сборы отражают цель создателей фильма — «за ваши же деньги оскорбить и осквернить нашу великую историю и веру народа». Режиссер объяснил низкие кассовые сборы лишением фильма рекламы, в особенности в регионах.​