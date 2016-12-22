Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 59,06 EUR Нал. 69,32 68,70 USD Бирж. 59,27 -0,02 EUR Бирж. 69,02 -0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7212,19 +60,19 ММВБ 2177,59 -0,28% РТС 1157,59 -0,33% Brent 64,00 +0,30% DJIA 23461,94 -0,43% Nasdaq 6750,05 -0,58% FTSE 7471,81 -0,16%
Алексей Учитель принял вызов на дуэль из-за фильма «Матильда»
Лента новостей
РЕН ТВ изменит программу вечернего эфира в связи со смертью Задорнова 12:24, Общество Власти Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении дома в Ижевске 12:18, Общество В СКР рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске 12:13, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 11:55, SAP и РБК В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих 11:53, Общество В Госдуме призвали разорвать дипломатические отношения с США 11:50, Политика Politico назвало имя лжеплемянницы Путина 11:44, Политика ФСБ обвинила «Артподготовку» в планировании поджогов полицейских 11:32, Общество Эксперты Кудрина предложили не считать ошибки бизнесменов преступлениями 11:30, Общество Памяти сатирика Михаила Задорнова. Фотогалерея 11:29, Фотогалерея  Только спокойствие: как начать ремонт, советы дизайнера 11:15, РБК и Экспострой на Нахимовском Алексей Учитель принял вызов на дуэль из-за фильма «Матильда» 11:10, Общество СМИ сообщили об условии смены тренера в «Пари Сен-Жермен» 11:07, Спорт Глава МИД Польши предупредил Украину о возможных «реальных проблемах» 11:05, Политика Умер сатирик Михаил Задорнов 10:53, Общество В Подмосковье задержали вора в законе Захара 10:17, Общество При обрушении дома в Ижевске погибли двое детей 09:59, Общество В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались 100 тыс. человек 09:55, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 09:35, РБК и British Council В Белом доме исключили отдельную встречу Путина и Трампа 09:29, Политика В России увеличили штраф за непропуск пешеходов 09:25, Общество Краткая история портрета: как рассказать о себе потомкам 09:12, РБК и Huawei Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж 09:00, Фотогалерея  В США опубликовали еще 13,2 тыс. документов по делу Кеннеди 08:55, Политика Касперский подтвердил маскировку ЦРУ вируса под продукт его компании 08:47, Технологии и медиа Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпинем 08:21, Политика Lucasfilm анонсировала запуск новой трилогии «Звездных войн» 07:30, Общество Moody's оценило ужесточение правил выдачи ипотеки для российских банков 07:00, Финансы
Алексей Учитель принял вызов на дуэль из-за фильма «Матильда»
Конфликт вокруг «Матильды», 11:10
0
Алексей Учитель принял вызов на дуэль из-за фильма «Матильда»

После просмотра фильма «Матильда» в «Ельцин-центре» житель Екатеринбурга Геннадий Чеурин вызвал на дуэль режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает местный телеканал ЕТВ.

Чеурин обратился к режиссеру и представился руководителем центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что вызывает Учителя на поединок согласно «Дуэльному кодексу», автором которого, по его мнению, был сам император Николай II. Екатеринбуржец решил защитить честь монарха.

Режиссер принял вызов и заявил, что договорится с Чеуриным о месте и времени поединка​.

Как сообщил Учитель, речь идет о «словесной, разговорной дуэли», сообщает ТАСС. «Зритель также передал мне письмо, в котором говорится, что я снял «уникальный фильм», однако «оскорбил царя», — добавил режиссер.

Ранее, как сообщает ЕТВ, Учитель отказался от баттла с «православным режиссером» Сергием Алиевым, который снял фильм «Ложь Матильды».

За первый уик-энд «Матильда» собрала 199 млн руб. В российском прокате она заняла второе место после сказки «Последний богатырь». Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, что низкие кассовые сборы отражают цель создателей фильма — «за ваши же деньги оскорбить и осквернить нашу великую историю и веру народа». Режиссер объяснил низкие кассовые сборы лишением фильма рекламы, в особенности в регионах.​

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Екатеринбург , дуэль , режиссеры , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
Умер сатирик Михаил Задорнов Общество
Материалы по теме
Учителя расстроил поиск «клубнички» в фильме «Матильда» Общество
Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды» Общество
Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку