Глава МИД Польши предупредил Украину о возможных «реальных проблемах»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что у Украины «могут возникнуть реальные проблемы», сообщает издание Parlamentarny.

«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, начинают открыто выступать против интересов Украины. К примеру, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии. Вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией», — пояснил он.

«Мы сейчас говорим четко: вмешательство России в вашу страну не может служить оправданием для прекращения решения проблем, откладывания дальнейших реформ», — подчеркнул министр.

Ващиковский отметил: «Варшава пытается объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, но не обязательно со стороны Польши, однако Польша может помочь решить их. Увидим, как они на это отреагируют». Министр добавил, что президент Польши Анджей Дуда планирует приехать с визитом на Украину в декабре. «Мы ждем предложения с украинской стороны», — сказал он.

О том, что Венгрия наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина, который был запланирован на декабрь, 27 октября заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он подчеркнул, что решение страны нельзя будет обойти, поскольку для созыва комитета НАТО — Украина нужно единогласное решение.

Сийярто отметил, что до начала сентября, когда Верховная рада одобрила законопроект об обязательном образовании на украинском языке, Будапешт был сторонником интеграционных желаний Киева. Однако реформа образования на Украине, по словам министра, является «ударом в спину».

На следующий день представитель НАТО в разговоре с УНИАН заявил, что альянс не планировал проводить саммит НАТО — Украина в декабре 2017 года. Вместе с тем он отметил, что в НАТО «преданы прочным партнерским связям с Украиной».