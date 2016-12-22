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В Подмосковье задержали вора в законе Захара
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В Подмосковье задержали вора в законе Захара
Общество, 10:17
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В Подмосковье задержали вора в законе Захара

В Чеховском районе Московской области полиция задержала 65-летнего вора в законе по кличке Захар за хранение оружия и наркотиков. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД.

Видео: ГУМВД Подмосковья

Неоднократно судимый криминальный авторитет был задержан при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» в частном доме в деревне Репниково. «Полицейскими обнаружен и изъят боевой пистолет, изготовленный самодельным способом, и 28 патронов к нему, а также свертки с веществом растительного происхождения внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы, а изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, массой более шести граммов», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полиция города Чехова возбудила в отношении Захара уголовные дела по ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый помещен под домашний арест.

В начале сентября в Краснодаре задержали вора в законе по подозрению в вымогательстве 1 млн руб. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Он был арестован до решения суда.

Обыски в доме криминального авторитета Александра Захарова по кличке Захар в деревне Репниково прошли две недели назад, об этом сообщил источник в отделе полиции города Чехова. «Сотрудники полиции и следователи СКР проводили обыски в рамках оперативных мероприятий, связанных с незаконным оформлением земельных участков в Чеховском районе», — отметил источник. Интерес к Александру Захарову возник, после того как в августе этого года в подмосковном Чехове арестовали предпринимателя Николая Павлинова.

Телеканал «Россия 24» в репортаже об аресте Николая Павлинова называл его криминальным авторитетом по кличке Павлин. По данным телеканала, он осуществлял финансовую поддержку ХК «Витязь» и известных российских боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина.


 

Теги: Подмосковье , задержание , вор в законе
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