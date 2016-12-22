При обрушении дома в Ижевске погибли двое детей

В результате обрушения дома в Ижевске погибли пять человек, среди них двое детей. Об этом РБК сообщил источник в МЧС. Другой собеседник в экстренных службах подтвердил информацию о двух погибших детях.

Еще три человека пострадали, в частности один ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести, еще двоим медики и спасатели оказали помощь на месте происшествия.

В пунктах временного размещения (на эти нужды местная администрация выделила номера в гостинице «Юбилейная») находятся 14 человек, из которых четверо — пожилые люди. Всем жильцам дома спасатели организовали всестороннее жизнеобеспечение, медицинскую и психологическую помощь.

Также, добавил источник РБК, администрация Ижевска приняла решение оказать финансовую и материальную помощь и предоставить пострадавшим и лишившимся жилья предметы первой необходимости. Кроме того, власти обязались помочь жильцам дома восстановить утраченные документы и обеспечить доступ в квартиры в сопровождении спасателей и полиции для выемки документов.

Ранее ТАСС со ссылкой на следственные органы сообщал о том, что жертвами обрушения дома стали шесть человек.

Часть жилого многоквартирного дома в Ижевске обрушилась накануне, 9 ноября. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа. Авторегистратор также зафиксировал момент взрыва, после которого в доме сложились перекрытия с первого по девятый этаж.

О случившемся власти Удмуртии доложили президенту России Владимиру Путину. В Ижевске объявлен режим чрезвычайной ситуации.