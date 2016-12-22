В России увеличили штраф за непропуск пешеходов

С 10 ноября вступает в силу закон, повышающий до 2,5 тыс. руб. максимальный штраф за непропуск автомобилистами пешеходов. Документ опубликован на портале правовой информации.

При этом минимальная сумма штрафа осталась на прежнем уровне — 1,5 тыс. руб.

Поправки вносятся в ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Правительство преложило повысить штраф за непропуск пешеходов в начале февраля. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой 11 октября, а Советом Федерации — 25 октября. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 октября.

20 октября правительство внесло в Госдуму законопроект о «народных инспекторах». Согласно инициативе, «народные инспекторы» — граждане, фиксирующие нарушение ПДД с помощью специальных устройств и передающие их надзорным органам. Видеозапись должна быть зарегистрирована на портале госуслуг, чтобы на ее основании можно было назначить административное наказание нарушителю ПДД.