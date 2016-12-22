Lucasfilm анонсировала запуск новой трилогии «Звездных войн»

Кинокомпания ​Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвертую трилогию фильмов о вселенной «Звездных войн». Даты появления новых фильмов пока не установлены, говорится в заявлении компании.

Работу над новой трилогией продолжит Райан Крейг Джонсон, режиссер «Эпизода VIII: Последние джедаи», премьера которого должна пройти в декабре. «В работе над новой трилогией, которая отделена от эпизодов, повествующих Скайуокере, Джонсон представит новых персонажей из того уголка Галактики, о котором раньше не повествовали «Звездные войны», — говорится в заявлении.

В середине апреля в интернете был опубликован тизер восьмого эпизода «Звездных войн» под названием «Последние джедаи». Его премьера в США запланирована на 15 декабря. Премьера девятого эпизода была перенесена на семь месяцев, после того, как стало известно о смене режиссера – новым постановщиком фильма станет Джей Джей Абрамс.