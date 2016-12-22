Представительница Собчак объяснила ее слова о санкциях против России

Представительница телеведущей Ксении Собчак, заявивившей о планах баллотироваться на пост президента, Ксения Чудинова, прокомментировала ее слова о санкциях против России. Чудинова пояснила, что Собчак поддерживает лишь те санкции, которые направлены против «олигархата».

Чудинова отметила, что при переводе интервью Собчак телеканалу CNN российские телеканалы исказили логику высказывания о санкциях. Она привела полный перевод слов телеведущей: «Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?».

Пресс-секретарь Собчак подчеркнула, что ее слова нельзя считать направленными против России. Они не нацелены на ущемление интересов простого народа.«Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: «Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди», — пояснила Чудинова.

Интервью Собчак американскому телеканалу CNN дала 8 ноября. Некоторые высказывания из него российские СМИ интерпретировали как поддержку антироссийских санкций. В то же время, сама Собчак обвинила российские издания в использовании «переиначенной цитаты» и призвала пересмотреть фильм.