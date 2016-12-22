Cтала известна дата распродажи активов экс-владельца Черкизовского рынка

Распродажа активов компании «Руслайн 2000», которая принадлежала структурам экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, назначена на 8 декабря, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Решение о банкротстве компании было вынесено в 2016 году из-за ее долгов.

На торги выставлен торговый центр площадью 20,9 тыс. кв. м на Измайловском шоссе. Его стоимость была оценена в 2 млрд руб. В эту цену, помио самого земельного участка, входит также все оборудование внутри комплекса. В списке имущества выставленного на торги включена также и мебель, системы кондиционирования, бытовая техника и компьютеры.

Как уточняют «Ведомомсти», после торгов 80% вырученной суммы должны пойти залоговому кредитору. оставшиеся 20% будут направлены на выплаты другим кредиторам и обслуживание процедуры банкротства.

Наблюдение в компании «Руслайн 2000» было введено решением суда в марте 2016 года. В июле 2017 года компания была признана банкротом. Кредитором структур Исмаилова выступает БМ-Банк, входящий в группу ВТБ.