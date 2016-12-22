Власти объявили режим ЧС в Ижевске из-за обрушения дома

На территории города Ижевск в соответствии с решением местных властей объявлен режим ЧС, говорится в сообщении городской администрации. Причиной стало обрушение жилого дома, в котором, по последним данным, погибли пять человек.

Режим ЧС введен «до особого распоряжения», говорится в сообщении. «На территории города Ижевска введен режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме по ул. Удмуртская, 261. Зона ЧС определена в радиусе 100 метров от дома № 261 по ул. Удмуртская», — сообщили в администрации.

Обрушение жилого дома в Ижевске произошло накануне, 9 ноября. При разборе завалов спасатели обнаружили четверых погибших и четверых пострадавших, одна из которых позднее скончалась в больнице.

По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На видео, снятом в момент обрушения, виден взрыв и языки пламени. После этого в доме обрушились перекрытия с первого по девятый этаж.